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НовостиВ мире17 марта 2023 10:10

Rzeczpospolita сообщила об отсутствии россиян среди задержанных по подозрению в шпионаже в Польше

Среди задержанных девять граждан Украины и Белоруссии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Rzeczpospolita сообщила об отсутствии россиян среди задержанных по подозрению в шпионаже в Польше

Rzeczpospolita сообщила об отсутствии россиян среди задержанных по подозрению в шпионаже в Польше

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России девять граждан Украины и Белоруссии, но не оказалось россиян. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita, ссылаясь на собственные источники.

Собеседник издания попытался объяснить удивительный состав «группы засланцев», отметив, что «люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза». Как предположил источник издания, именно по этой причине Служба внешней разведки Российской Федерации якобы могла завербовать людей из других стран.

Ранее СМИ заявляли о задержании трех белорусов по подозрению в шпионаже в Польше. Сообщалось, что подозреваемые не имеют отношения ни к правоохранительным органам, ни к спецслужбам.

Как писал сайт KP.RU, министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский в четверг, 16 марта, заявил о задержании девяти иностранных граждан по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, а также совершении диверсий. Как он уточнил задержаны граждане государств «из-за восточной границы».