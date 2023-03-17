Rzeczpospolita сообщила об отсутствии россиян среди задержанных по подозрению в шпионаже в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России девять граждан Украины и Белоруссии, но не оказалось россиян. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita, ссылаясь на собственные источники.

Собеседник издания попытался объяснить удивительный состав «группы засланцев», отметив, что «люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза». Как предположил источник издания, именно по этой причине Служба внешней разведки Российской Федерации якобы могла завербовать людей из других стран.

Ранее СМИ заявляли о задержании трех белорусов по подозрению в шпионаже в Польше. Сообщалось, что подозреваемые не имеют отношения ни к правоохранительным органам, ни к спецслужбам.

Как писал сайт KP.RU, министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский в четверг, 16 марта, заявил о задержании девяти иностранных граждан по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, а также совершении диверсий. Как он уточнил задержаны граждане государств «из-за восточной границы».