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НовостиПолитика17 марта 2023 10:40

Путин проведет совещание с членами Совета безопасности 17 марта 2023 года

Президент также планирует провести два международных телефонных разговора
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин проведет совещание с членами Совета безопасности 17 марта 2023 года

Путин проведет совещание с членами Совета безопасности 17 марта 2023 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 17 марта, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации, а также планирует провести два международных телефонных разговора. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вечером у президента пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - сказал представитель Кремля в пятницу, 17 марта, указав также на планы российского лидера провести два международных телефонных разговора, и отметив, что если они состоятся, то в течение дня о них проинформируют.

Песков также напомнил, что в пятницу, 17 марта, Путин собирается провести совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Напомним, на прошлой неделе, 10 марта, Путин обсудил с членами Совета безопасности Российской Федерации развитие отношений с союзниками по ЕАЭС.