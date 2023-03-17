Минобороны России сообщило о первых отпусках у мобилизованных военнослужащих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные россияне, находившиеся в зоне действия специальной военной операции, а также выполняющие другие задачи для обеспечения оной, начали отправляться в положенные двухнедельные отпуска. Об этом сообщили 17 марта 2023 года в пресс-службе Министерства обороны России.

Так, первые мобилизованные уже постепенно разъезжаются по стране, чтобы отдохнуть и повидаться с друзьями и родственниками. Например, в ведомстве показали видео прибытия в Карачаево-Черкесскую республику двоих военнослужащих - Бислана Хачукова и Адама Джегутанова. Мужчины во время отпуска посетили свою школу и провели там урок мужества.

Также начинают получать положенный отпуск и военнослужащие, находящиеся в зоне СВО по контракту. В Минобороны показали сюжет и с этой категорией военных - возвращение Алима Лайпанова домой, после десяти лет контрактной службы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому всех военнослужащих, в том числе мобилизованных, обязаны обеспечивать 14-дневным отпуском раз в полгода.