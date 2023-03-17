РИА Новости: Российская артиллерия уничтожила бронемашину ВСУ под Кременной Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы точным ударом уничтожили замаскированную бронемашину пехоты ВСУ. Технику противника удалось засечь при помощи беспилотников - управлявшие БПЛА солдаты заметили бронемашину, и корректировали работу артиллеристов удалённо, благодаря чему цель удалось поразить с максимальной точностью. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Комментируя эту ситуацию, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что одной из стратегий украинской армии с самого начала спецоперации является использование ложных позиций и маскировка техники в лесах и подлесках. Все свои позиции ВСУ стараются как можно тщательнее прикрыть, чтобы попытаться застать российские войска врасплох.

При этом украинцы также используют металлические уголковые отражатели, которые не позволяют наземной радиолокационной разведке выявить позиции ВСУ. Так что засечь их чаще всего удаётся именно с воздуха.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские артиллеристы затопили баржу, на которой находились несколько десятков десантников ВСУ.