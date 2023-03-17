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НовостиПолитика17 марта 2023 12:29

Глава СК Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками

Судебный орган будет соответствовать нормам международного права
Сергей ЧИКОВ
Бастрыкин призвал создать трибунал для привлечения Украины к уголовной ответственности

Бастрыкин призвал создать трибунал для привлечения Украины к уголовной ответственности

Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на заседании коллегии Министерства юстиции призвал подготовить международный суд для привлечения к ответственности за военные преступления бойцов вооруженных сил Украины.

Бастрыкин отметил, что к такой работе должны приступить Минюст России вместе со Следственным комитетом.

Бастрыкин считает, что начать нужно с определения статуса судов, которые могут быть созданы для привлечения Украины к ответственности. Также нужно определить страны, которые войдут в состав международного трибунала, и продумать регламент будущего судебного органа, соответствующий нормам международного права.

Напомним, недавно глава Следственного комитета РФ Бастрыкин рассказывал как украинские военные обезглавливают погибших польских наемников в зоне проведения спецоперации с целью осложнить опознание тел.