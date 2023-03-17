Путин заявил, что российские власти пресекут любые угрозы для Крыма и Севастополя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17 марта 2023 года состоялось совещание в формате видеоконференции, по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Президент России Владимир Путин заявил в процессе, что страна не позволит кому-либо угрожать этим регионам, и будет пресекать любые провокации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, сомневаться в том, что вопросы безопасности сейчас имеют для Крымского полуострова приоритетный характер, глупо. Россия сделает всё необходимое для того, чтобы ничто не угрожало Крыму и Севастополю, но и забывать о других сферах развития также никто не собирается.

Сейчас на повестке дня находятся вопросы улучшения качества жизни в регионе, доходы семей, а также привлечение инвестиций в аграрный, промышленный и туристический потенциалы полуострова.

Также Путин поздравил всех крымчан с приближающимся днём воссоединения Крыма с Россией, и напомнил о том, что девять лет назад жители региона сделали свой выбор однозначно и окончательно, став частью большой и великой страны.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин описал текущее состояние российской экономики цитатой американского писателя Марка Твена.