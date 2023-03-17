Маршал отреагировал на включение его в латвийский санкционный список: «Я даже не хочу знать, где находится эта страна» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Маршал оказался в списке тех, кто попал под новые латвийские санкции. О расширении «стоп-лита» сообщил Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. В документа значатся Надежда Бабкина, Ярослав Дронов (Shaman), Вячеслав Манучаров, Александр Маршал, Михаил Шахназаров и многие другие.

Надежда Бабкина заявила, что ее включили в список от «бессилья», а Александр Маршал и вовсе отметил, что ему плевать на Латвию.

В последний раз он был в Прибалтике несколько лет назад, ездил с гастролями по Эстонии, Литве и Латвии. Последняя страна оставила большое впечатление. Особенно «дома с заколоченными окнами» из которых сбежали люди, так как «жить стало невозможно»,

К санкциям в свой адрес артист относится равнодушно, говорит, что не привыкать. Еще в 2017 году украинцы внесли его в базу «Миротворца».

Так что он во многих странах теперь нежеланная персона. Но ни в Латвию, ни в Украину ехать он не собирается.

- Я даже не хочу знать, где находится эта страна. Я езжу только по России, а Крым как был наш, так и останется нашим, - сказала перец «Ридусу».