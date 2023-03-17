Песков назвал саму постановку вопроса МУС об «аресте Путина» возмутительной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» Владимира Путина, заявил о ничтожности подобных документов с точки зрения права. Об этом он сообщил 17 марта 2023 года.

Как отметил Песков, Россия считает саму постановку вопроса о некоем «аресте» главы государства «возмутительной и неприемлемой». Признавать законность этого решения, разумеется, никто не собирается. РФ, как и целый ряд других государств, в принципе не признаёт даже саму юрисдикцию МУС, и не несёт обязательств перед ним.

Напомним, речь идёт о решении МУС «арестовать» президента России Владимира Путина, а также детского омбудсмена Марию-Львовну Белову.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Мария Захарова назвала «юридически ничтожными» выданные МУС ордеры «арест» Путина и Беловой.