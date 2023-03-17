Захарова назвала решения Гаагского суда об "аресте" Путина и Львовой-Беловой юридически ничтожными

Мария Захарова прокомментировала "ордеры на арест" Путина и Львовой-Беловой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выдачу Международным уголовным судом “ордеров на арест” президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В своем телеграмм-канале Захарова заявила, что решения МУС являются юридически ничтожными.

Захарова отметила, что Россия не является участником Римского статуса МУС, и не обязана подчиняться подобным требованиям.

Как писал ранее сайт KP.RU, в пятницу, 17 марта 2023 года, непризнаваемый Россией Международный суд в Гааге вынес “ордер” на арест российского лидера и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную постановку вопроса возмутительной и неприемлемой, а сенатор Андрей Клишас призвал немедленно выдать ордер на арест всех “судей” Международного уголовного суда.

Напомним, Россия вышла из соглашения по участию в Международном уголовном суде в конце 2016 года. МИД России сообщал, что выход обусловлен неэффективной и однобокой работой суда в рамках расследуемых им дел.