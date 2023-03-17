Умер Лэнс Реддик, актер из «Джона Уика»

Умер актер Лэнс Реддик, ему было 60 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Лэнс Реддик найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе (США) в пятницу, 17 марта. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на правоохранительные органы.

По информации издания, предварительные исследования позволяют сделать вывод о естественной смерти актера, окончательно ее причина будет установлена после соответствующих исследований.

«Тело Лэнса было обнаружено в его доме в Студио-Сити в пятницу утром около 9:30 утра. Причина его смерти в настоящее время неясна», - сообщает издание.

Лэнс Реддик сыграл Седрика Дэниелса в сериале «Прослушка». Также он известен по роли Чарона во франшизе «Джон Уик», четвертая часть которой вскоре выйдет в прокат. Всего Лэнс Реддик сыграл более ста ролей в кино и телепроектах. Также его хорошо знают геймеры – актер подарил свою внешность персонажам игр серии Horizon, Quantum Break и других.

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