В конгрессе США обвинили Трампа в сокрытии сотни дорогих подарков от иностранных правительств Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп, а также его семья не отчитались о сотне подарков, которые были получены экс-главой белого дома от иностранных правительств за время на президентской должности, в том числе мечи от Саудовской Аравии, золотые клюшки для гольфа от Японии и портрет от Сальвадора. Об этом заявляют демократы из комитета палаты представителей по надзору.

В заявлении говорится о том, что Трамп часто принимал подарки, которые были дороже норматива, установленного законами США, но не сообщал об этом, а в конце концов присваивал эти вещи, которые, согласно правилам, должны передаваться на хранение государству.

Сообщается, что мечи от Саудовской Аравии стоили около 9 тысяч долларов, клюшки для гольфа от премьера Японии - примерно 4 тысячи, а ваза, полученная от Индии оценивается в 8,5 тысяч. Согласно приведенным данным, все неучтенные подарки стоили около 250 тысяч долларов.

Напомним, в конце января этого года суд в США взыскал с Трампа около 1 млн долларов по «несостоятельному иску» против экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.