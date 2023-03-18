Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в субботу, 18 марта, сообщило, что российские войска при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили реактивную установку залпового огня (РСЗО) из арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнив, что беспилотник поразил РСЗО под Авдеевкой.

«Боевая машина была обнаружена расчетами БПЛА на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. После чего была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

Напомним, ранее сообщили о том, что дроны-камикадзе «Ланцет» были доработаны с учетом опыта проведения специальной военной операции на Украине. Как писал сайт KP.RU, отмечалось, что беспилотник был оснащен новой оптико-электронной системой наведения. Кроме того, дрон получил управление с новым программным обеспечением.