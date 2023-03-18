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НовостиВ мире18 марта 2023 5:59

SpaceX проиграл суд украинской "Старлинк" за право использования названия

Американская компания требовала прекратить регистрацию украинской торговой марки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
SpaceX проиграл суд украинской "Старлинк" за право использования названия

SpaceX проиграл суд украинской "Старлинк" за право использования названия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская IT-компания «Старлинк» выиграла суд против американской SpaceX, которая требовала отказаться от названия фирмы

«Украинская компания "Старлинк" выиграла суд против компании Илон Маска», — передает украинское издание «Страна.ua».

В ноябре 2022 года украинские СМИ заявили, что SpaceX подала в суд на компанию «Старлинк» и Укрпатент, требуя прекратить регистрацию торговой марки досрочно, поскольку их название совпадает с названием дочерней компании SpaceX - Starlink. В начале марта Киевский хозяйственный суд отказал удовлетворить этот иск американской компании.

Выяснилось, что украинская компания с названием «Старлинк» была зарегистрирована еще в 2011 году, а заявка на регистрацию оформлена годом ранее - в 2010, а «дочка» SpaceX под названием «Старлинк Юкрейн» начала регистрацию на Украине только в 2020 году.

Как сообщали СМИ, владелец украинской «Старлинка» заявлял о возможных переговорах с американской SpaceX, но при условии компенсаций его фирме потери, которые связаны с отказом от торговой марки.

Напомним, Starlink является спутниковой сетью, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет. Реализация данного проекта SpaceX начал 2018 года.