SpaceX проиграл суд украинской "Старлинк" за право использования названия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская IT-компания «Старлинк» выиграла суд против американской SpaceX, которая требовала отказаться от названия фирмы

«Украинская компания "Старлинк" выиграла суд против компании Илон Маска», — передает украинское издание «Страна.ua».

В ноябре 2022 года украинские СМИ заявили, что SpaceX подала в суд на компанию «Старлинк» и Укрпатент, требуя прекратить регистрацию торговой марки досрочно, поскольку их название совпадает с названием дочерней компании SpaceX - Starlink. В начале марта Киевский хозяйственный суд отказал удовлетворить этот иск американской компании.

Выяснилось, что украинская компания с названием «Старлинк» была зарегистрирована еще в 2011 году, а заявка на регистрацию оформлена годом ранее - в 2010, а «дочка» SpaceX под названием «Старлинк Юкрейн» начала регистрацию на Украине только в 2020 году.

Как сообщали СМИ, владелец украинской «Старлинка» заявлял о возможных переговорах с американской SpaceX, но при условии компенсаций его фирме потери, которые связаны с отказом от торговой марки.

Напомним, Starlink является спутниковой сетью, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет. Реализация данного проекта SpaceX начал 2018 года.