Москалькова предложила давать гражданство РФ рожденным за границей детям россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова внесла в Государственную думу поправки в закон «О гражданстве», предложив давать ребенку российское гражданство по рождению, если один из родителей ребенка на день его рождения имел российский паспорт. Об этом пишет агентство РИА Новости.

На данный момент такие дети получают российское гражданство только в случае рождении в России или при наличии риска стать лицом без гражданства. Независимо от места рождения, как предлагает Москалькова, сейчас гражданство России ребенок может получить только, если оба его родителя или же единственный родитель - россияне.

Поправка предусматривает отмену необходимости подачи письменного и нотариально удостоверенного согласия на получение ребенком российского гражданства от второго родителя-иностранца.

В пояснительной записке отмечается, что при возникновении конфликта в семьях наличие требования об обязательном согласии второго родителя может быть непреодолимой преградой для оформления гражданства России у ребенка.

Напомним, ранее в Госдуме РФ заявили о планах упростить получение российского гражданства собираются для ряда стран. Поправкой в закон «О гражданстве» намерены восстановить право для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии, которые проживают на территории РФ, на упрощенное получение гражданства.