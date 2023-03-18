Сбой в работе «ВКонтакте» произошел 18 марта 2023 года

Пользователи «ВКонтакте» также пожаловались на работу приложения и мессенджера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В работе «ВКонтакте» произошел сбой в субботу, 18 марта 2023 года.

Как сообщается, наибольшие число пользователей сервиса (82%) сталкиваются с общим сбоем в работе социальной сети. Кроме того, пользователи «ВКонтакте» сообщают о проблемах с работой приложения (8%), а также мессенджера (8%).

Согласно приведенным данным, наибольшее число жалоб на работу «ВКонтакте» поступило от жителей Москвы, а также Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Самары.

Напомним, сбой в работе социальной сети также произошел в начале февраля этого года.

Напомним, на этой неделе пользователи «ВКонтакте» уже сталкивались со сбоем в работе соцсети. Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 13 марта, большинство также столкнулись с общим сбоем в работе социальной сети, также сообщали, что их «выкинуло из профиля» и не смогли войти обратно, а еще часть пользователей говорили о проблемах со входом.