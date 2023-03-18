Экс-премьер Словакии заявил, что США хотят использовать Крым для контроля над Черным морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон толкает Киев на провокации в отношении Крыма, поскольку желает использовать полуостров для противостояния с Москвой, а также взятия под контроль акватории Черного моря. Такое заявление сделал председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

«США хотел бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и контроля акватории Черного моря», - приводит РИА Новости слова экс-главы правительства Словакии, который выразил уверенность, что «Россия защитит Крым, свою территорию».

Чарногурский также заявил, что западные страны используют Киев для взятия под контроль Крым, а когда они «потерпят поражение» на Украине, то прекратят свои «попытки отобрать» полуостров у России.

Напомним, днем ранее, 17 марта, президент России Владимир Путин заявил, что российские власти пресекут любые угрозы для Крыма и Севастополя.