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НовостиПолитика18 марта 2023 7:21

Экс-премьер Словакии заявил, что США хотят использовать Крым для контроля над Черным морем

По словам политика, Вашингтон намерен использовать полуостров для противостояния с Москвой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экс-премьер Словакии заявил, что США хотят использовать Крым для контроля над Черным морем

Экс-премьер Словакии заявил, что США хотят использовать Крым для контроля над Черным морем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон толкает Киев на провокации в отношении Крыма, поскольку желает использовать полуостров для противостояния с Москвой, а также взятия под контроль акватории Черного моря. Такое заявление сделал председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

«США хотел бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и контроля акватории Черного моря», - приводит РИА Новости слова экс-главы правительства Словакии, который выразил уверенность, что «Россия защитит Крым, свою территорию».

Чарногурский также заявил, что западные страны используют Киев для взятия под контроль Крым, а когда они «потерпят поражение» на Украине, то прекратят свои «попытки отобрать» полуостров у России.

Напомним, днем ранее, 17 марта, президент России Владимир Путин заявил, что российские власти пресекут любые угрозы для Крыма и Севастополя.