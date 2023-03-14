ВСУ перебрасывают боевую авиацию на Запорожское направление

Рогов заявил о переброске ВСУ боевой авиации на Запорожское направление Фото: Соцсети

Вооруженные силы Украины начали переброску боевой авиации на Запорожское направление. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, эту технику Украина тайно получила от стран бывшего Варшавского договора.

Напомним, ранее Рогов сообщал о том, что Украина формирует наступательную группировку для атаки в Запорожской области ближайшей весной. В эту группировку входит более трех тысяч солдат, прошедших военную подготовку в Британии. По мнению Рогова, это наступление приведет к краху киевского режима.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Запорожской области зафиксировали присутствие 40-тысячной группировки ВСУ в районе поселка Пришиб, который расположен в 50 километрах к северу от Мелитополя. Отдельно власти подчеркивали, что в области организована "крепкая двойная линия как минимум глубокого эшелонирования", готовая к отражению атаки украинских войск.