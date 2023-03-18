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НовостиПроисшествия18 марта 2023 9:55

Военный ВСУ заминировал люстру в квартире в Энергодаре

В Энергодаре обезврежено взрывное устройство в квартире военного ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Военный ВСУ заминировал люстру в квартире в Энергодаре

Военный ВСУ заминировал люстру в квартире в Энергодаре

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты обезвредили взрывное устройство в одной из квартир города Энергодара, где проживал украинский военный. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ГУ Министерства внутренних дел по Запорожской области.

Как передает ведомство, правоохранительные органы Энергодара получили сообщение, что в многоэтажном доме, где ранее проживал военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут быть боеприпасы и вооружение. По прибытие на место, правоохранители нашли в квартире самодельное взрывное устройство и растяжку.

«Бывший жилец заминировал люстру в одной из комнат, смертельный сюрприз должен был сработать при включении света, а на кухне он оставил растяжку, примотанную к боевой гранате «Ф-1», — сказано в заявлении ведомства.

Взрывное устройство было обезврежено, и на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что сейчас бывший владелец квартиры продолжает свою службу в рядах ВСУ.

Напомним, 8 марта этого года украинские войска сбросили с дронов зажигательные снаряды на набережную Энергодара. Как сообщалось, огонь распространился вдоль питающей город линию электропередач (ЛЭП).