Военный ВСУ заминировал люстру в квартире в Энергодаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты обезвредили взрывное устройство в одной из квартир города Энергодара, где проживал украинский военный. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ГУ Министерства внутренних дел по Запорожской области.

Как передает ведомство, правоохранительные органы Энергодара получили сообщение, что в многоэтажном доме, где ранее проживал военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут быть боеприпасы и вооружение. По прибытие на место, правоохранители нашли в квартире самодельное взрывное устройство и растяжку.

«Бывший жилец заминировал люстру в одной из комнат, смертельный сюрприз должен был сработать при включении света, а на кухне он оставил растяжку, примотанную к боевой гранате «Ф-1», — сказано в заявлении ведомства.

Взрывное устройство было обезврежено, и на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что сейчас бывший владелец квартиры продолжает свою службу в рядах ВСУ.

Напомним, 8 марта этого года украинские войска сбросили с дронов зажигательные снаряды на набережную Энергодара. Как сообщалось, огонь распространился вдоль питающей город линию электропередач (ЛЭП).