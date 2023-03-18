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НовостиВ мире18 марта 2023 10:32

Посольство России отреагировало на позицию США по ордеру Международного уголовного суда об «аресте» Путина

Посольство России назвало позицию США по ордеру МУС об «аресте» Путина «вялотекущей шизофренией»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посольство России отреагировало на позицию США по ордеру Международного уголовного суда об «аресте» Путина

Посольство России отреагировало на позицию США по ордеру Международного уголовного суда об «аресте» Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Соединенные Штаты поддерживают «беспрецедентную правовую вакханалию» Международного уголовного суда (МУС) из-за геополитических интересов, отметив, что в самой реакции США есть признаки «вялотекущей шизофрении».

Напомним, комментируя решение МУС, который ранее выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой, президент США Джо Байден назвал «оправданным» это решение, напомнив при этом, что Вашингтон не признает компетенцию данного суда, однако в случае с российским властями позиция «достаточно сильна».

В российском диппредставительстве отметили, что власти США «намеренно умалчивают о собственных зверствах» в Югославии, Ираке, а также Ливии и Вьетнаме, обратив внимание, что Вашингтон пытались ввести «беспрецедентные» экономические санкции в отношении руководства МУС, в том числе экс-прокурора Фату Бенсуду, которая инициировала расследование действий США в Афганистане.

«Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению. Сегодня все местные чиновники хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС не указ», — заявили в российском посольстве.