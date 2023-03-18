Посольство России отреагировало на позицию США по ордеру Международного уголовного суда об «аресте» Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Соединенные Штаты поддерживают «беспрецедентную правовую вакханалию» Международного уголовного суда (МУС) из-за геополитических интересов, отметив, что в самой реакции США есть признаки «вялотекущей шизофрении».

Напомним, комментируя решение МУС, который ранее выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой, президент США Джо Байден назвал «оправданным» это решение, напомнив при этом, что Вашингтон не признает компетенцию данного суда, однако в случае с российским властями позиция «достаточно сильна».

В российском диппредставительстве отметили, что власти США «намеренно умалчивают о собственных зверствах» в Югославии, Ираке, а также Ливии и Вьетнаме, обратив внимание, что Вашингтон пытались ввести «беспрецедентные» экономические санкции в отношении руководства МУС, в том числе экс-прокурора Фату Бенсуду, которая инициировала расследование действий США в Афганистане.

«Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению. Сегодня все местные чиновники хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС не указ», — заявили в российском посольстве.