Байден оценил решение Международного уголовного суда об ордере на «арест» Путина Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче «ордера на арест» российского президента Владимира Путина.

«Я думаю, что это оправдано», — заявил американский лидер, отвечая на просьбу прокомментировать «арест» российского президента.

При этом глава Белого дома напомнил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС, однако, по его словам, в случае с российским властями позиция данного суда «достаточно сильна».

Напомним, непризнаваемый РФ Международный уголовный суд в минувшую пятницу, 17 марта, выдал «ордер на арест» Путина, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Как писал сайт KP.RU, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку действий Международного уголовного суда. О незаконности и юридической ничтожности ордеров МУС заявила и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.