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НовостиВ мире18 марта 2023 6:09

Байден оценил решение Международного уголовного суда об ордере на «арест» Путина

Байден назвал решение Международного уголовного суда об ордере на «арест» Путина оправданным
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Байден оценил решение Международного уголовного суда об ордере на «арест» Путина

Байден оценил решение Международного уголовного суда об ордере на «арест» Путина

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче «ордера на арест» российского президента Владимира Путина.

«Я думаю, что это оправдано», — заявил американский лидер, отвечая на просьбу прокомментировать «арест» российского президента.

При этом глава Белого дома напомнил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС, однако, по его словам, в случае с российским властями позиция данного суда «достаточно сильна».

Напомним, непризнаваемый РФ Международный уголовный суд в минувшую пятницу, 17 марта, выдал «ордер на арест» Путина, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Как писал сайт KP.RU, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку действий Международного уголовного суда. О незаконности и юридической ничтожности ордеров МУС заявила и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.