Более 450 человек погибли из-за циклона «Фредди» в юго-восточных районах Африки Фото: REUTERS

Тропический циклон «Фредди» в юго-восточных районах Африки привел к гибели по меньшей мере 463 человек. Об этом в субботу, 18 марта, сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Согласно приведенным данным, наиболее существенный ущерб был причинен Малави, где жертвами циклона стали 360 человек. Материальный ущерб, в том числе из-за разрушения тысяч домов и других зданий, по предварительно оценки, составляет десятки миллиардов долларов. Кроме того, циклон затронул Маврикий, Мадагаскар, а также Мозамбик.

Циклон «Фредди» сформировался в Индийском океане к северо-западу от Австралии и просуществовал 38 дней, став таким образом самым продолжительным циклоном в этой части планеты за все время наблюдений. Максимальная скорость ветра в эпицентре циклона оценивается в 62,6 метров в секунду.

Напомним, в конце сентября прошлого года в Индии началась эвакуация жителей из-за тропического циклона «Гулаб», максимальная скорость которого достигала 95 километров в час.