Захвативший украинское укрепление командир Мальцев с позывным «Кубань» героически погиб в бою Фото: СОЦСЕТИ

Командир штурмовой группы Александр Мальцев с позывным «Кубань», который в одиночку захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), героически погиб на бою, когда прикрывал отход группы с раненным бойцом, что было после трех дней штурма опорных пунктов. Об этом рассказал сослуживец Мальцева с позывным «Карлсон».

По его словам, «Кубань» стал прикрывать своих товарищей, чем в итоге отвлек внимание на себя. «В его сторону работал пулемет. Он полностью обеспечил наш отход. В районе эвакуации узнали, что "Кубани" с нами нет», - приводит РИА Новости слова сослуживца.

Напомним, 47-летний командир взвода один сумел захватить опорный пункт ВСУ, уничтожив трех украинских солдат, а остальные бойцы были взяты в плен. Как рассказал его брат, семья Мальцева «рыдала от гордости». Сообщается, что Мальцев, которого похоронят на Кубани, посмертно представлен к званию Герой России.

ПО ТЕМЕ

Невероятный подвиг российского штурмовика: 47-летний мобилизованный в одиночку захватил опорный пункт противника и взял в плен бойцов ВСУ

Александр Мальцев представлен к званию Герой России посмертно (подробнее)

"В одиночку захватил окоп, мы рыдали от гордости": Брат героя Александра Мальцева, захватившего укрепление бойцов ВСУ, рассказал о его жизни и подвиге

Александра Мальцева, в одиночку захватившего пункт ВСУ, похоронят на Кубани (подробнее)