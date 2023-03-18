Илон Маск заявил, что арест Трампа обеспечит ему победу на выборах в 2024 году

Илон Маск прокомментировал информацию о возможном аресте Трампа Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск в своем Twitter выразил мнение, что арест бывшего президента США Дональда Трампа обеспечит ему сокрушительную победу на президентских выборах 2024 года.

Как писал ранее сайт KP.RU, бывший президент США и ведущий кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении властей задержать его 21 марта.

Недавно американский телеканал NBC сообщал, что бывшему президенту готовы предъявить обвинение за то, что он тайно заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за сокрытие информации об их отношениях в разгар выборов президента США в 2016 году.

10 марта 2023 года окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала бывшего президента США Дональда Трампа для дачи показаний по этому делу. В издании The New York Times отмечали, что это почти неминуемо означает предъявление бывшему президенту уголовного обвинения.

По сообщениям канала NBC, в америке уже подготавливаются к возможным протестам в Нью-Йорке в связи с арестом политика. Сам Трамп данные обвинения отрицает.