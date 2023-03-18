Дмитрий Медведев заступился за Трампа: "Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а арестуют своего"

Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о возможном аресте Трампа Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграмм-канале прокомментировал новость о возможном аресте бывшего президента США Дональда Трампа. Политик отметил, что намерения арестовать в Америке “своего” выглядят неуместно на фоне недавнего решения Международного уголовного суда о выдаче “ордера на арест” российского лидера Владимира Путина.

“Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а арестуют своего” – написал Медведев.

В своем сообщении Дмитрий Анатольевич призвал граждан Америки прислушаться к словам ведущего Республиканца Дональда Трампа и вернуть себе страну. Линию Вашингтона на поддержку Киева он назвал тиранией и в ироничной форме посоветовал избавиться от нынешнего президента Байдена, не забыв упрекнуть нынешнего лидера США в коррумпированности.

Свой пост Медведев закончил шуткой о том, что данное сообщение размещено по “просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Фёдоровича Трампа”.

Как писал ранее сайт KP.RU, бывший президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Socia о том, что его могут арестовать 21 марта 2023 года.