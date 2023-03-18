Турецкий депутат Айдын: глумление украинских военных над Кораном является провокацией и атакой на Ислам

В Турции отреагировали на сожжение Корана солдатами ВСУ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Турции прокомментировали видео, на котором люди в украинской военной форме используют Коран, чтобы разжечь костёр и глумятся над священной книгой мусульман. Депутат Ибрагим Айдын, представляющий правящую Партию справедливости и развития, назвал эту акцию провокацией.

«Расцениваю это как провокацию и атаку на нашу религию», - цитирует Айдына РИА Новости.

При этом политик допустил, что информация о сожжении Корана может оказаться недостоверной.

«Я не расцениваю социальные сети в качестве серьезной платформы, но, если такой случай действительно имеет место, это является провокацией наподобие той, чтобы была в Швеции. Те, кто пошли на этот шаг, преследуют свои цели», - добавил он.

Напомним, в сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ разжигают костёр, используя страницы Корана. При этом один из них нецензурно выражается.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил награду за украинского военнослужащего, который сжег Коран. За ликвидацию этого человека Кадыров пообещал заплатить 5 млн рублей, за взятие живым – 10 млн.

В январе 2023 года в Стокгольме ультраправый датский политик Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства.