Американский ветеран Дрейвен похвалил россиянок за желание оставаться женщинами

Американский писатель-ветеран похвалил российских женщин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский писатель, ветеран Ноктис Дрейвен высказался о русских женщинах. Дрейвен назвал их красивыми и похвалил за то, что россиянки не испытывают ненависти к мужчинам.

«В России женщины красивы и не ненавидят мужчин», - написал он в в Twitter, пошутив, что у россиянок «нет мужских половых органов», в отличие от некоторых представительниц западных стран.

Эта публикация Дрейвена вызвала широкий резонанс у пользователей социальной сети, которые также похвалили россиянок за то, что они стремятся создать семью и не привержены радикальным трендам в гендерной политике.

Ранее телеведущий Владимир Познер отметил, что считает россиянок необыкновенно красивыми, умными и сильными. Телеведущий признался, что российские женщины обладают большим количеством достоинств, чем российские мужчины.

Тем временем в фем-сообщество требует, чтобы «Манчестер Юнайтед» был переименован в в «Персончестер Юнайтед» из-за приставки «ман» в самом начале слова. «Ман», в оригинале на английском языке man, переводится как «мужчина», отчего феминистки углядели в этом сексизм.