Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире в 2022 году

Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире Фото: EAST NEWS

Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире по итогам 2022 года, поднявшись на две позиции в рейтинге. Страна нарастила поставки товаров за границу до 591,5 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб 60 крупнейших экономик мира.

Возглавил список Китай с экспортом на 3,6 трлн долларов. В тройку также вошли США (2,1 трлн долларов) и Германия (1,7 трлн). Пятерку замкнули Нидерланды (760,6 млрд) и Япония (747,6 млрд). В десятку также вошли Италия (657,2 млрд), Франция (626,7 млрд) и Канада (599 млрд).

Напомним, согласно исследованию Международного Валютного Фонда, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Как писал сайт KP.RU, если в 2021 году наша страна занимала 11-е место в данном рейтинге, то в прошлом году поднялась на 9-е место.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минсельхоз РФ сообщил, что поставки российского продовольствия за рубеж по итогам 2022 года выросли на 12%. В общей сложности, экспорт продовольствия из России в прошлом году составил свыше 70 млн тонн.