Экспорт российского продовольствия в 2022 году вырос на 12%

Россия нарастила экспорт продовольствия в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поставки российского продовольствия за рубеж по итогам 2022 года выросли на 12%. Об этом сообщается в телеграм-канале Минсельхоза РФ.

"Отечественная продукция АПК поставляется в полторы сотни стран, а вклад России мировую продовольственную безопасность каждый год растет", - констатировали в ведомстве.

В общей сложности, экспорт продовольствия из России в прошлом году составил свыше 70 млн тонн. Это примерно на 12% выше, чем в 2021-м, добавили в министерстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, как изменились цены на продукты по итогам 2022 года. Увеличение произошло во всем мире, в среднем показатель составил 14,3%.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября текущего года обеспечить более благоприятные условия для экспорта российской продукции, разработанной с использованием технологий искусственного интеллекта.