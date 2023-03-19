Хуснуллин сообщил, что у жителей Мариуполя будет полноценное отопление в 2023 году

Марат Хуснуллин Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Мариуполя будут полноценно подключены к центральному отоплению в 2023 году, работа ведется с опережением графика. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в докладе главе государства Владимиру Путину в воскресенье, 19 марта 2023 года.

"Всего 1829 объектов, все будут подключены полностью, по нормальной схеме к теплу", - уточнил Хуснуллин, отметив, что на данный момент подключено 1514 объектов.

По его словам, в городе удалось восстановить 34 из 44 котельных. Нехватка мощности возмещается привезенными в Мариуполь 60 блочно-модельных котельными.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Мариуполь в воскресенье, 19 марта 2023 года. Это стало первой поездкой главы государства в регионы, вошедшие в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Сайт KP.RU собрал факты о поездке Путина в Мариуполь. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что академик РАН, президент Землячества донбассовцев Москвы Геннадий Онищенко назвал визит Владимира Путина в Мариуполь серьёзным политическим шагом. По его словам, российский лидер управляет государством, находясь непосредственно на местах, на территории.