Путин ответил на вопрос о том, стоило ли начать спецоперацию в 2014 году

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия надеялась решить вопрос Донбасса мирным путем. Так глава государства ответил на вопрос ведущего передачи "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина о том, стоило ли начать спецоперацию в 2014 году.

Фрагмент беседы с российским лидером журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

Владимир Путин констатировал, что в таких случаях нет сослагательного наклонения.

"Мы рассчитывали, что удастся решить эту проблему мирным путем, но как выясняется сейчас, мы это видим, нас просто водили за нос, - подчеркнул Путин. - Никто из наших так называемых партнеров и не собирался ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям".

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на заключительной стадии работы над Минскими соглашениями у Москвы появился "определенный пессимизм" в связи с поведением Киева.

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения не планировалось соблюдать. Они позволили дать Украине время, чтобы страна стала сильнее, утверждает политик. По ее мнению, Киеву удалось сделать это. С аналогичным утверждением выступил экс-президент Украины Петр Порошенко.

С Меркель согласился бывший президент Франции Олланд, который заявил, что Минские соглашения дали время Украине усилить свой военный потенциал.