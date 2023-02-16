Песков заявил об "определенном пессимизме" при работе над Минскими соглашениями из-за поведения Киева

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

На заключительной стадии работы над Минскими соглашениями у Москвы появился "определенный пессимизм" в связи с поведением Киева. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 16 февраля 2023 года.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что Россия приложила много усилий, чтобы договоренности, в том числе при содействии Запада, выполнялись и изначально рассчитывала, что так и должно произойти.

Но в итоге оказалось, что Минские соглашения оказались лишь "камуфляжем" для Киева, чтобы подготовиться для силового решения вопроса, констатировал Дмитрий Песков.

Напомним, бывший помощник президента Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову рассказал, что во время работы над минскими соглашениями по урегулированию ситуации на Украине, не рассчитывал на то, что они должны быть выполнены.

Как ранее писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что "Минские соглашения" стали примером провала превентивной деятельности ООН.