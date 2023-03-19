Путин сообщил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в спецоперации

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства, отвечая на вопрос, не стоило ли начать спецоперацию в 2014 году, напомнил, что такого вооружения у страны еще не было.

"Нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть, - уточнил Владимир Путин. - Да, мы его не применяем фактически, но оно есть".

По его словам, за эти девять лет на вооружении российской армии появилось много современных систем, о которых в 2014 году можно было только мечтать.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что Россия надеялась решить вопрос Донбасса мирным путем, но Запад только делал вид, что заинтересован в Минских соглашениях, а на деле водил Москву за нос.

Напомним, американский генерал Глен Ванхерк выразил мнение, что российское и китайское гиперзвуковое оружие представляет собой угрозу для США. По его словам, оно бросает вызов прежним версиям систем раннего предупреждения о ракетном нападении, что "оборона от гиперзвукового оружия не успевает за его развитием".