Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянское направление Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении российские войска сорвали переброску резервов и ротацию войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Першетравнево. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

По его словам, также пресечены две попытки проведения разведки боем со стороны украинских военных, зафиксированные в районе Грениковки.

Армия России также уничтожила три группы диверсантов ВСУ, обнаруженные в районе Артемовки, Грениковки и Орлянского. Для этого задействовали самоходные гаубицы "Мста-С" и орудия "Гиацинт".

Напомним, ранее командир отряда специального назначения "Ахмат" Апты Алаудинов допустил возможность попытки ВСУ разблокировать Артемовск. Киев сконцентрировал для этого три группировки, заявил он.

Между тем командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский допустил попадание украинских войск в котел в Артемовске.

Как писал сайт KP.RU, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ситуация в Артемовске сложилась очень тяжелая, поскольку ВСУ постоянно направляют к городу свои резервы.