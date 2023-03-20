Global Times: США используют Украину для ослабления России и контроля над Евросоюзом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США используют Украину в качестве пешки для ослабления России и контроля над Европой. Об этом сообщается в статье Global Times. Авторы отмечают, что Вашингтону не выгоден мир.

В материале говорится, что в США сильно обеспокоены улучшением отношений Москвы и Пекина. Также американские чиновники намеренно и постоянно очерняют Китай и отвергают предложения о мирных переговорах.

Аналитик Чжан Хун пришел к выводу, что Вашингтон использует Украину для ослабления России и вовлечения в блоковую конфронтацию.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в Штатах рассматривают через «затемненные очки», отмечают в статье. Напомним, что поездка состоится 20-22 марта. Этот визит станет первой заграничной поездкой Си Цзиньпина после переизбрания.

— Некоторые китайские и российские обозреватели считают, что вопрос в том, нужен ли США посредник или они просто хотят, чтобы украинский кризис продолжался как можно дольше, используя Украину в качестве пешки, чтобы ослабить Россию и контролировать Европу, сохраняя при этом свою гегемонию в мире, — подчеркивает GT.