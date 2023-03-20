"Ъ": сотрудников администрации президента РФ попросили избавиться от iPhone

Сотрудникам администрации президента РФ рекомендовали не пользоваться "айфонами" Фото: REUTERS

Сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов американского бренда Apple. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

В публикации говорится, что чиновники получили рекомендации прекратить пользоваться iPhone до 1 апреля 2023 года. Предположительно, мера в дальнейшем распространится и на чиновников в российских регионах.

Это связывают с соображениями безопасности. По оценке специалистов, "айфоны" в большей степени подвержены взлому со стороны западных спецслужб и могут использоваться для шпионажа.

Как ранее писал сайт KP.RU, часть иностранных посредников отказываются от поставок смартфонов IPhone в Россию в связи с недавно введенными Соединенными Штатами санкциями против РФ.

Речь идет о посредниках с Ближнего Востока, которые помогали российским дистрибьюторам и ритейлерам закупать гаджеты в рамках механизма параллельного импорта. По его словам, санкции могут распространиться на все устройства, в производстве которых задействованы американские технологии, то есть почти всех гаджетов, в том числе южнокорейских и китайских.