Минобороны РФ рассказало о подвиге сержанта Мальцева, захватившего опорный пункт ВСУ

Александр Мальцев

О подвиге российского сержанта Александра Мальцева рассказали в министерстве обороны страны. Информация размещена в телеграм-канале оборонного ведомства.

Во время боевых действий 10 марта 2023 года Мальцев решил обойти с тыла противника в составе группы из трех человек. Двое его товарищей получили ранения. Сержант вынес их из зоны обстрела, после чего продолжил штурм опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одиночку.

"В ходе скоротечного боя сержант Александр Мальцев уничтожил несколько военнослужащих ВСУ, несколько военнослужащих взял в плен, что обратило в бегство остальной личный состав противника", - говорится в сообщении.

После этого российский военный оказывал огневую поддержку наступлению сослуживцев.

В дальнейшем взвод под командованием Мальцева удерживал стратегически важный рубеж обороны, несмотря на попытки ВСУ перейти в контрнаступление и минометные обстрелы. Во время одного из таких обстрелов 13 марта 2023 года Александр Мальцев получил смертельное ранение.

За свой подвиг военный представлен к званию Героя России посмертно. Александра Мальцева похоронят на родине – в городе Лабинске Краснодарского края. Здесь у него остались родные и друзья. "КП-Краснодар" удалось связаться и поговорить с братом героя. Подробности можно узнать по ссылке.

Напомним, сайт KP.RU уже писал о подвиге Александра Мальцева. Военкор Александр Коц в подробностях описал, как сержант в одиночку запрыгнул в окопы противника, и захватывал их. Двое предпочли сдаться в плен, остальные сбежали или были уничтожены. Один из пленных скончался от полученных ранение. Со вторым удалось пообщаться.

Он рассказал, что проходил подготовку в Великобритании в течение 35 дней. Учили тактическому передвижению, штурму зданий, ночному патрулированию. Также пленный поведал, как оказался на линии боевого соприкосновения.