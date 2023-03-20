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НовостиПолитика20 марта 2023 8:16

Российские военные применили спецоружие при отражении атаки боевых пловцов ВСУ

Оно поражает противника в радиусе 200 метров
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские десантники применили спецоружие против украинских боевых пловцов

Российские десантники применили спецоружие против украинских боевых пловцов

Фото: Минобороны РФ

Военные Воздушно-десантных войск (ВДВ) России использовали специальное антидиверсионное оружие при отражении атаки украинских боевых пловцов в Каховском водохранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой слова на командира подразделения.

"Радиус поражения под водой - 200 метров, - уточнил собеседник агентства. - Шансов у противника нет".

Как ранее писал сайт KP.RU, российская армия применила в зоне специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения. Удар нанесли по ангару, в котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрывали боевую бронированную технику и проводили ее обслуживание и ремонт.

Объект поразили с первого выстрела. Артиллеристам удалось попасть в центр, снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри. Удар уничтожил военную технику и автомобили ВСУ, находящиеся в ангаре.