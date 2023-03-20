В СВР заявили, что США продолжают использовать исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций Асада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США продолжают использовать подконтрольные им исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций правительства этой страны, и в частности президента Башара Асада. Вашингтон управляет подпольными формированиями ИГИЛ* и поручает им разжигать боевые действия.

По данным СВР, для своих целей американцы используют радикалов. Особая роль при этом отводится американцами так называемой «Армии свободной Сирии» — конгломерату вооруженных оппозиционных курдских и арабских отрядов, через которых Вашингтон дает поручения исламистам. Координация действий ведется с американской военной базы «Эт-Танф» в провинции Хомс.

Сообщается, что представители ВС США принимают личное участие в планировании наиболее важных операций. Члены ИГИЛ* по поручению своих зарубежных координаторов должны разжигать боевые действия на юго-западе, востоке и в центре Сирии.

Всего планируют сформировать несколько отрядов радикалов общей численностью около 300 человек. Они пройдут специальную подготовку для нападения на военные объекты Сирии и Ирана. В задачи террористов включены похищения российских и иранских военнослужащих.

Группировкам передадут несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также ПЗРК «Игла», ПТРК TOW и NLAW.

— Тесное взаимодействие США с исламскими террористами, включая боевиков ИГИЛ*, ставит их на одну доску. По сути, такая деятельность США является проявлением государственного терроризма, — отметили в Службе внешней разведки РФ.

Ранее Башар Асад прилетал в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Сирии поблагодарил российского лидера за помощь с устранением последствий землетрясения и выразил поддержку в связи с проведением спецоперации.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация