AT: Киев рискует проиграть, а Россия сохранит Азовское море и большую часть Донбасса

США теряют контроль над ситуацией из-за недооценки России Фото: REUTERS

Американские эксперты на недавно прошедшей закрытой конференции по внешней политике пришли к выводу, что Киев рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на помощь Запада. Об этом 20 марта 2023 года сообщило издание Asia Times.

В материале говорится, что Россия сохранит контроль над Азовским морем и большей частью Донбасса, а Киеву навяжут переговоры по причине заканчивающихся сил и боеприпасов. Также в статье сообщается, что Вашингтон ограничен в вопросе военной помощи Киеву.

По мнению авторов статьи, США теряют влияние на ситуацию из-за того, что недооценили Россию. У Вашингтона недостаточно промышленных мощностей для обеспечения Киева необходимым количеством оружия. Эксперты пришли к выводу, что лучшим решением сейчас является немедленное прекращение огня.

Сайт KP.RU ранее приводил схожее мнение американского полковника в отставке Дугласа Макгрегора. В статье для издания The American Conservative военный заявил, что у Вашингтона заканчиваются ресурсы для поддержания умирающего киевского режима.