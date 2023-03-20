Путин и Си Цзиньпин во время переговоров в Москве обсудят ситуацию на Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин на предстоящей встрече в Москве обсудят ситуацию на Украине. Так председатель КНР сможет получить понимание о видении происходящего российской стороной.

Отмечается, что Владимир Путин даст исчерпывающие разъяснения, которые позволят узнать о нюансах ситуации из первых уст.

Основной упор лидеры двух стран в беседе сделают на мирном плане КНР.

— Так или иначе темы, которые затронуты в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня, — отметил Дмитрий Песков.

Ранее председатель КНР заявлял, что России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, а также пообещал найти рациональный выход из украинского кризиса.