МИД Китая назвал США самой воинственной страной в истории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон нарушает цели и принципы ООН и нормы международных отношений, развязывая войны и создавая искусственные конфликты по всему миру. Об этом заявил МИД Китая в своем докладе “Ситуация с демократией в США в 2022 году”, опубликованном 20 марта 2023 года. В докладе отмечено, что за более чем 240 лет существования США, они не участвовали в войнах всего 16 лет. Это говорит о том, что США являются самой воинственной страной в истории.

Также в докладе утверждается, что США игнорируют проблемы с демократией в своей стране и уверены в том, что американская демократия по-прежнему является глобальной. Подобное высокомерие, по мнению МИД КНР, только усугубляет проблемы Вашингтона, а также наносит ущерб странам по всему миру.

В докладе отмечено, что из-за высокомерия США, они считают свои внутренние законы выше международных правил, и выходят из разных международных соглашений, если они им не выгодны. В МИД Китая отметили, что за последние 40 лет США вышли из 17 важных международных организаций и соглашений, в числе которых Совет ООН по правам человека, Всемирная организация здравоохранения, а также из договоров о торговле оружием и договора о РСМД.

Как писал ранее сайт KP.RU, по мнению МИД Китая, кризис на Украине США используют для собственного обогащения и “подливают масла в огонь”, чтобы конфликт не закончился.