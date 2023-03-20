В МИД Китая заявили, что Вашингтон наживается на украинском кризисе

США используют украинский кризис для собственного обогащения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон использует конфликт на Украине для собственного обогащения. США способствуют поддержанию активных действий на линии соприкосновения, получая огромную прибыль за поставки военной помощи Киеву, а также за энергоресурсы, поставляемые в Европу. Об этом в понедельник, 20 марта 2023 года, стало известно из опубликованного на сайт МИД Китая доклада “Ситуация с демократией в США в 2022 году”.

Также в этом докладе МИД Китая назвал США самой воинственной страной в истории, заметив, что за более чем 240 лет существования, они не вели войн всего 16 лет.

Напомним, в США уже намекали Киеву, кто и сколько заплатит за поставляемую вооруженным силам Украины помощь. По заявлениям издания China Daily, США заранее оценили стоимость поставляемой военной помощи.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что высшие европейские чиновники в ярости от того, что США зарабатывают огромные деньги как на украинском кризисе, так и не дефиците энергоресурсов в Европе.