Песков прокомментировал сообщения о запрете сотрудникам Кремля использовать iPhone

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что сотрудникам администрации президента России якобы рекомендовали перестать пользоваться смартфонами компании Apple с начала следующего месяца.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что не может подтвердить эту информацию. По его словам, смартфоны в Кремле не разрешается использовать в служебных целях, поэтому не так уже важно, какая операционная система у них - iOS или Android.

"Естественно, что в служебных целях они не используются и категорированные переговоры и категорированные материалы не пересылаются с использованием смартфонов", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, что газета "Коммерсант" сообщила, что сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов iPhone. Это связывают с соображениями безопасности. По оценке специалистов, "айфоны" в большей степени подвержены взлому со стороны западных спецслужб и могут использоваться для шпионажа.