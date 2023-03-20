Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 марта 2023 9:57

Песков прокомментировал сообщения о запрете сотрудникам Кремля использовать iPhone

Песков заявил, что в Кремле не используют смартфоны для передачи служебной информации
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что сотрудникам администрации президента России якобы рекомендовали перестать пользоваться смартфонами компании Apple с начала следующего месяца.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что не может подтвердить эту информацию. По его словам, смартфоны в Кремле не разрешается использовать в служебных целях, поэтому не так уже важно, какая операционная система у них - iOS или Android.

"Естественно, что в служебных целях они не используются и категорированные переговоры и категорированные материалы не пересылаются с использованием смартфонов", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, что газета "Коммерсант" сообщила, что сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов iPhone. Это связывают с соображениями безопасности. По оценке специалистов, "айфоны" в большей степени подвержены взлому со стороны западных спецслужб и могут использоваться для шпионажа.