Львова-Белова сообщила, что 15 эвакуированных с Украины детей воссоединились с родственниками

Львова-Белова рассказала о приоритете России в отношении эвакуированных детей Фото: страница Львовой-Беловой ВКонтакте.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире передачи "Соловьев Live" рассказала о том, как 15 детей, эвакуированных в Россию, воссоединили с их родственниками на Украине.

По словам Львовой-Беловой, на сегодня в 19 регионах России находится 380 эвакуированных с Украины детей. Омбудсмен отметила, что никто из них не был разлучен с родителями, а если найдутся законные представители, с нашей стороны будет сделано все, чтобы воссоединить эти семьи. На данный момент 15 детей из восьми семей уже воссоединились с родственниками на Украине.

Отдельно Львова-Белова отметила готовность России рассмотреть все обращения о разлучении детей с родственниками, но на данный момент ни одного официального запроса им не поступало. Она отметила, что возврат детей кровным родственникам является для России приоритетной задачей, о чем незадолго до приговора МУС она беседовала с президентом России.

Напомним, недавно Львова-Белова заявила о договоренности с курдами о возвращении еще 200 российских детей из Сирии. О том, зачем Россия возвращает детей, чьи родители сбежали в другие страны воевать за террористов, ранее уже рассказывал сайт KP.RU.