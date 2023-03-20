Рогов: Украина готовит удар по Запорожской области с помощью армии дронов-камикадзе Фото: Александр ГЛУЗ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина готовит армию дронов-камикадзе для удара по региону. ВСУ планируют массированную атаку по российским позициям в рамках весеннего наступления. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Рогов рассказал, что в последние дни зафиксированы несколько попыток разведать боем обстановку на запорожском участке СВО от украинских диверсантов.

— Все говорит об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны. Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области, — заявил член главного совета администрации региона.

Также Рогов отметил, что ВСУ начали экономить ракеты HIMARS и другое высокоточное оружие. Это можно считать косвенным доказательством подготовки наступления. Однако планы противника российским военным известны, заверил он.

Ранее в Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов.