В Иране заявили о провокационных действиях США по отношению к Китаю Фото: REUTERS

Действия Соединенных Штатов на «сдерживание» Китая только провоцируют КНР на усиление и укрепление армии. Об этом пишет автор иранского издания Resalat Фахраддин Асади.

Автор статьи обращает внимание на то, что Вашингтон открыто назвал одной из главных целей своей внешней политики «сдерживание» Пекина, что стало провокацией конфликта со стороны США и ведет к дальнейшему укреплению армии Китая.

В материале говорится о том, что Китай уже обладает крупнейшей и боеспособной армией, продолжая наращивать военный потенциал из-за деструктивной активностью США в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в одной из своих речей призвал как можно быстрее привести вооруженные силы страны в соответствие с мировыми стандартами безопасности и стратегического сдерживания», - отмечает автор статьи, называя также США прямой угрозой суверенитету КНР, что вызывают ответную реакцию.

Напомним, ранее в МИД Китая, комментируя доклад американской разведки, призвали «вооруженных до зубов» США думать о себе, не критикуя других.