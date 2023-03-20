Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы в России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Профильным ведомствам нужно оценить, какие специалисты из числа мигрантов наиболее востребованы в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД страны в понедельник, 20 марта 2023 года.

"С учетом долгосрочных интересов и задач развития страны важно комплексно посмотреть на проблему миграции, оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать", - подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт KP.RU, в прошлом году в Россию приехало почти 3,5 млн трудовых мигрантов – на 33% больше, чем в 2021-м. Причем, это не только граждане СНГ. Дорогу в Россию активно протаптывали представители самых разных стран – в том числе и тех, которые теперь принято называть "недружественными".

Это выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Эксперты проанализировали данные МВД, пограничной службы и выяснили, что в 2022 году на работу в Россию приехали 3,47 млн иностранцев. Это на 871 тысячу человек (на 33%) больше, чем в 2021 году. Но до "предпандемийных" показателей еще далеко – в 2019 году в Россию приехали 4,09 млн гастарбайтеров.