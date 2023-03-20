Премьер Польши заявил, что Украина перестала бы существовать без помощи Варшавы и Вашингтона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина уже перестала бы существовать без помощи Варшавы и Вашингтона. Такое заявление сделал премьер Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего выступления с лекцией в университете немецкого Гейдельберга.

«Без США и без Польши Украины сегодня уже не было бы … Без участия США Украины уже не было бы», - сказал глава польского правительства. Моравецкий также заявил о нехватки вооружения в Европе.

«Европа разоружилась. Сейчас нам не хватает основных вооружений», - заявил польский премьер, выразив желание, чтобы европейские страны «могли быть так сильны в военном плане, чтобы не нуждались в случае нападения ни в какой помощи извне».

Напомним, на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда сообщал о готовности передать для Киева истребители МиГ-29. Поставки для украинской стороны политик анонсировал в ближайшие дни.