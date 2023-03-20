В МИД России заявили, что Турция, Украина и ООН не высказалась против продления зерновой сделки на 60 дней Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало срок продления зерновой сделки на 60 дней, то есть до 18 мая 2023 года. Там отметили, что данная позиция была официально доведена до Анкары, Киева, а также Организации Объединенных Наций (ООН), которые не высказали никаких формальных возражений.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что дальнейшее решения по продлению сделки будут зависеть от прогресса в реализации условий в контексте имплементации меморандума между Москвой и ООН.

«Без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках меморандума Россия - ООН, наше участие в черноморской инициативе будет приостановлено», - заявили в министерстве.

Напомним, о продлении зерновой сделки на 60 дней в минувший вторник, 14 марта сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Кроме того, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства сказал о подтверждении пакетного характера сделки, но отметил, что Москва продолжает добиваться снятия всех препон для продолжения поставок на мировые рынки российской сельхозпродукции.