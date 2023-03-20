Путин заявил, что Россия настаивает на полном исполнении условий зерновой сделки Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на полном исполнении условий зерновой сделки, указав на необходимость отправления продукции не в «сытые страны», отметив, что на данный момент только 3% поставок ушло в Африку.

«Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки, прежде всего в интересах африканских и других развивающихся стран … И настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований», - заявил глава государства в понедельник, 20 марта, в ходе выступления на международной парламентской конференции «Россия - Африка в многонациональном мире».

Напомним, в минувший вторник, 14 марта замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки, но только на 60 дней. Как писал сайт KP.RU российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва продолжает добиваться снятия всех ограничений для продолжения поставок на мировые рынки нашей сельхозпродукции.